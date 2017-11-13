Жертвами землетрусу в Іраку та Ірані стали 145 осіб

Землетрус магнітудою 7,3 балів, який стався в районі кордону між Іраном та Іраком забрав життя щонайменше 145 осіб.

Про це стало відомо з державних засобів масової інформації в двох країнах, пише Reuters.

Щонайменше 141 людина загинула в Ірані, повідомив на державному телебаченні представник національної організації по боротьбі з лихами Бехнам Саїді. За його словами, понад 850 отримали поранення.

Землетрус відчувався в декількох провінціях Ірану, але найбільш постраждала провінція Керманшах, в якій оголошено триденну жалобу.

Понад 97 людей загинули в місті Сарполь Захаб в Керманшаху, приблизно в 15 км від кордону з Іраком. Основна лікарня міста була серйозно пошкоджена, але продовжила лікувати сотні поранених.

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Курдські чиновники також повідомили, що щонайменше чотири людини загинули в Іраку і щонайменше 50 поранені.

У кількох іранських та іракських містах відрізана електрика, а побоювання нових поштовхів змусили тисячі людей в обох країнах вийти на вулиці і парки в холодну погоду.