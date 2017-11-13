АП направила в НАПК обращение активистов о проверке Гелетея

Администрация президента отказалась проводить служебное расследование в отношении начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея, которого подозревают в использовании подчиненных как обслугу и водителей.

Об этом говорится в ответе АП на письмо "Центра противодействия коррупции", с просьбой провести служебное расследование относительно возможного использования служебного положения Гелетеем.

В ответе говорится, что обращение ЦПК по Гелетею администрацией президента передано в НАПК "для рассмотрения согласно с компетенций".

По мнению юриста общественной организации Андрея Савина, проверку должна была выполнять именно АП.

"Согласно закону о государственной охране, именно президенту подчиняется УГО, а значит именно на Банковой должны были провести служебную проверку - кто и почему использует госохранников как лакеев на своих частных мероприятиях", - отметил Савин.

Ранее сообщалось, что ЦПК обратилась в Администрацию президента с просьбой расследовать деятельность начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея.

Юристы организации обратили внимание на то, что 28 августа во время празднования юбилея Гелетея военнослужащие УГО "были задействованы не для выполнения задач по обеспечению безопасности, а в качестве обслуживающего это мероприятие персонала": сверяли списки гостей, принимали цветы и подарки от них, открывали двери при выходе из авто, а один из военнослужащих был личным водителем членов семьи Гелетея.

Как известно, ранее журналисты "Схем" в своем расследовании утверждали, что Гелетей систематически использует государственных охранников для выполнения частных поручений своей семьи.

Также журналисты заявили, что работники УГО обслуживали свадьбу сына генпрокурора Юрия Луценко.