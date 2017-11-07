ГПК хочет расследование относительно Гелетея и его охранников

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" обратилась в Администрацию президента Украины с просьбой расследовать деятельность начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея.



Об этом говорится в сообщении проекта "Радио свобода".



В частности, речь идет о привлечении им подчиненных для обслуживания собственного юбилея и в частных целях.



Юристы организации обращают внимание на то, что 28 августа во время празднования юбилея Валерия Гелетея военнослужащие УГО "были задействованы не для выполнения задач по обеспечению безопасности, а в качестве обслуживающего это мероприятие персонала", говорится в обращении, в частности сверяли списки гостей, принимали цветы и подарки от них, открывали двери при выходе из авто.

Кроме того, в ГПК обращают внимание на то, что военнослужащий УГО Александр Зубко фактически выполнял функции личного водителя членов семьи Гелетея.



Как известно, ранее журналисты "Схем" в своем расследовании утверждали, что Гелетей систематически использует государственных охранников для выполнения частных поручений своей семьи.



Также журналисты заявили, что работники УГО обслуживали свадьбу сына генпрокурора Юрия Луценко.