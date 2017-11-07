Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПК хочет расследование относительно Гелетея и его охранников

Вторник, 7 ноября 2017, 14:08

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" обратилась в Администрацию президента Украины с просьбой расследовать деятельность начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея.

Об этом говорится в сообщении проекта "Радио свобода".

В частности, речь идет о привлечении им подчиненных для обслуживания собственного юбилея и в частных целях.

Юристы организации обращают внимание на то, что 28 августа во время празднования юбилея Валерия Гелетея военнослужащие УГО "были задействованы не для выполнения задач по обеспечению безопасности, а в качестве обслуживающего это мероприятие персонала", говорится в обращении, в частности сверяли списки гостей, принимали цветы и подарки от них, открывали двери при выходе из авто.

Кроме того, в ГПК обращают внимание на то, что военнослужащий УГО Александр Зубко фактически выполнял функции личного водителя членов семьи Гелетея.

Как известно, ранее журналисты "Схем" в своем расследовании утверждали, что Гелетей систематически использует государственных охранников для выполнения частных поручений своей семьи.

Также журналисты заявили, что работники УГО обслуживали свадьбу сына генпрокурора Юрия Луценко.

Темы: Администрация президентакоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Администрация президента
Венедиктова говорит, что Банковая при Порошенко "играла ключевую роль" в схеме Медведчука
После крыла президента. Как складывалась карьера предшественников Ермака
Компании Косюка оплачивали американских лоббистов для Порошенко – Kyiv Post
Последние новости
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
Все новости...
Реклама: