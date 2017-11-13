Оккупационные власти Крыма отобрали более 500 российских паспортов

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Понедельник, 13 ноября 2017, 17:54

Специальная комиссия в аннексированном Крыму пересмотрит "законность" выдачи российских паспортов жителям полуострова.

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на радиоинтервью журналиста из Севастополя Андрей Васильев.

По его словам, оккупационные власти Крыма ведут проверки и обнаруживают самые разные "нарушения" российского законодательства.

"Правовая коллизия была заложена еще в 2014 году, когда документы выдавали всем гражданам Украины с регистрацией в Крыму и Севастополе. Но из-за нечеткости процедур паспорта получили и люди, которые не проживали в Крыму к марту 2014-го. В том    числе беженцы из Донецкой и Луганской областей или киевляне, имеющие недвижимость на полуострове", – заявил Васильев.

В издании отмечают, что согласно данным крымских СМИ, только в Севастополе паспорта отобрали у 528 человек.

"Всего, по данным российского управления МВД, проверку прошли уже 44 тысячи жителей полуострова",  - сказано в публикации.

По данным российского издания "Настоящее время", депутат Госдумы Павел Шперов в недавнем письме в Верховный суд России жаловался, что уже недействительными были "несправедливо" признаны паспорта более 3200 крымчан.

Ранее сообщалось, что в конце 2015 года российская миграционная служба утверждала, что выдала крымчанам более двух миллионов паспортов.

Украинская правда
Темы: Крым Росcия аннексия
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