В Украину идет похолодание

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Вторник, 14 ноября 2017, 15:07

В ближайшие сутки Украину окутает прохладный воздух, перемещающийся из Центральной Европы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию, полученную в Укргидрометцентре.

Ожидается погода без существенных осадков, лишь в восточных областях ночью небольшой дождь.

Ночью и утром в западных, северных, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами туман. Ветер северный, на Правобережье - с переходом на западный.

Температура ночью от 3 мороза до 2 тепла, на юге и востоке +3 +8; днем 2-7 тепла, в южной части и на Закарпатье местами 8-11 выше нуля.

В Киеве - без существенных осадков, ночью, утром слабый туман. Ветер северный с переходом в западный. Температура ночью около 0, днем +3 +5.

16 ноября - без осадков. Ветер западный. Температура ночью 0-5 мороза, на побережье морей 1-5 тепла; днем +2 +7, на Закарпатье и крайнем юге до 11 выше нуля.

В Киеве - без осадков. Ветер западный. Температура ночью 0-2 мороза, днем 4-6 тепла.

Погода на среду
Погода на среду
Скрин-шот с сайта Укргидрометцентра

Темы: погода
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