НАБУ расследует дело возможного подкупа в ведомстве Корчак

1268 просмотров
Вторник, 14 ноября 2017, 16:05

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят расследование по факту возможной коррупции в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщили "Украинской правде" в НАБУ.

"Детективы НАБУ начали досудебное расследование по факту совершения должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции действий с целью возможного получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц", - идет речь в сообщении бюро.

Следствие не исключает, что указанные должностные лица НАПК могли действовать в составе организованной группы.

Предварительная правовая квалификация - ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены 10 ноября на сообщение обличителей.

Как известно, 14 ноября руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Соломатина заявила также, что члены НАПК заставляли представителей департамента финансового контроля проверять тех, кто не подлежал проверке.

"Вероятно, это делали с целью политической расправы или получения взяток", - предположила чиновница.

Украинская правда
Темы: НАБУ НАПК
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ГПУ назвала заявления Суса "обличительными" фантазиями 14 ноября 2017, 15:55
НАБУ расследует дело относительно чиновников Минюста 14 ноября 2017, 15:48
Одиознный экс-прокурор Сус: я не предлагал Сакварелидзе компромат на Порошенко 14 ноября 2017, 12:31
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
У Порошенко открестились от фальсификации проверки деклараций
НАПК согласовывало с АП выводы проверок деклараций - сотрудница
НАБУ расследует дело относительно чиновников Минюста
"Динамо" таки присудили поражение за отказ играть в Мариуполе
Все новости
здоровье

Солнце, смех, шоколад и еще 23 совета, как укрепить свою иммунную систему

наше

ONUKA: Искусство – это не только музыка. Много чего есть интересного в мире

опрос

Кто и что раздражает больше всего во время полета