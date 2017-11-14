НАБУ расследует дело возможного подкупа в ведомстве Корчак
Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят расследование по факту возможной коррупции в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.
Об этом сообщили "Украинской правде" в НАБУ.
"Детективы НАБУ начали досудебное расследование по факту совершения должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции действий с целью возможного получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц", - идет речь в сообщении бюро.
Следствие не исключает, что указанные должностные лица НАПК могли действовать в составе организованной группы.
Предварительная правовая квалификация - ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены 10 ноября на сообщение обличителей.
Как известно, 14 ноября руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.
Соломатина заявила также, что члены НАПК заставляли представителей департамента финансового контроля проверять тех, кто не подлежал проверке.
"Вероятно, это делали с целью политической расправы или получения взяток", - предположила чиновница.
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