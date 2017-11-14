НАБУ розслідує справу можливого підкупу у відомстві Корчак
Детективи Національного антикорупційного бюро проводять розслідування за фактами можливої корупції в Національному агентстві з питань запобігання корупції.
Про це повідомили "Українській правді" в НАБУ.
"Детективи НАБУ розпочали досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції дій із метою можливого одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах за вчинення дій в інтересах вигодонадавача та третіх осіб", - йдеться в повідомленні бюро.
Слідство не виключає, що зазначені службові особи НАЗК могли діяти в складі організованої групи.
Попередня правова кваліфікація – ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 10 листопада на повідомлення викривачів.
Як відомо, 14 листопада керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій.
Соломатіна заявила також, що члени НАЗК змушували представників департаменту фінансового контролю перевіряти тих, хто не мав підлягати перевірці.
"Імовірно, це робили з метою політичної розправи або отримання хабарів", – припустила чиновниця.
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