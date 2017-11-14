НАБУ розслідує справу можливого підкупу у відомстві Корчак

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять розслідування за фактами можливої корупції в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Про це повідомили "Українській правді" в НАБУ.

"Детективи НАБУ розпочали досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції дій із метою можливого одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах за вчинення дій в інтересах вигодонадавача та третіх осіб", - йдеться в повідомленні бюро.

Слідство не виключає, що зазначені службові особи НАЗК могли діяти в складі організованої групи.

Попередня правова кваліфікація – ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 10 листопада на повідомлення викривачів.

Як відомо, 14 листопада керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій.

Соломатіна заявила також, що члени НАЗК змушували представників департаменту фінансового контролю перевіряти тих, хто не мав підлягати перевірці.

"Імовірно, це робили з метою політичної розправи або отримання хабарів", – припустила чиновниця.