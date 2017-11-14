В Украину приехал помощник госсекретаря США Митчелл
В Киев с визитом прибыл помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл.
Об этом сообщило посольство США в Украине.
В посольстве этот визит назвали очередным проявлением прочной поддержки Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и реформ Украины.
По информации Интерфакса, помощник госсекретаря США посетит Украину с 14 по 16 ноября. Митчелл планирует встретиться с украинскими высокопоставленными лицами, цель которых - "подтвердить обязательства США в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины и призвать их к продолжению проведения ключевых реформ".
Кроме того, он намерен встретиться с представителями деловых кругов и гражданского общества Украины.
Отмечается, что Митчелл уже встретился с Ярсением Яценюком. Об этом украинский политик сообщил в Facebook.
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