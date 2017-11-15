Комиссар ЕС предложил ввести санкции против налоговых оазисов

Еврокомиссар по экономике Пьер Московиси считает, что только финансовые санкции вынудят налоговые оазисы прекратить помощь в уклонении от налогов.

Об этом Московиси заявил на заседании Европарламента в Страсбурге, пишет DW.com.

"Ни для кого не секрет: как только мы нацелимся на кошелек, все сразу придет в движение", - подчеркнул еврокомиссар.

Он призвал страны Евросоюза действовать без промедлений. Министры финансов стран ЕС на заседании 5 декабря должны опубликовать черный список налоговых оазисов - стран и территорий, отказывающихся от международного сотрудничества в борьбе с уклонением от уплаты налогов, считает Пьер Московиси.

Этот список, по его мнению, должен быть "достоверным" и предусматривать введение санкций.

Необходимо положить конец "культуре (банковской - Ред.) тайны" и обеспечить большую прозрачность уплаты налогов, заявил далее комиссар ЕС. Налоговые оазисы, по его словам, "немного похожи на вампиров - для них нет ничего страшнее света".

Московиси также предложил разработать новые, более прозрачные правила отчетности для налоговых консультантов, юристов и банков, которые продают программы, позволяющие уклониться от налогов, и обязать их предоставлять эти программы налоговым органам своих стран.

Если выяснится, что программы нелегальны, продающие их компании следует привлечь к ответственности. Если программное обеспечение не нарушает налоговое законодательство, финансовые органы смогут с их помощью устранить пробелы в законах.

На прошлой неделе министры финансов стран ЕС договорились опубликовать черный список налоговых оазисов. Окончательного решения, какие именно санкции следует ввести против стран, попавших в этот перечень, пока не принято.

Как известно, весной 2017 года участники Международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали проект "Панама Пейперз", получили доступ к новым документам: новое журналистское расследование назвали "Пэрэдайз Пейперз" или "Документы из райских островов".

В этих документах также фигурирует оффшор президента Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.