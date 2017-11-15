Военные Зимбабве захватили власть, но отрицают переворот

Вооруженные силы, захватившие власть в Зимбабве, заявили, что сделали это, чтобы предотвратить конфликт стране.

Об этом пишет Bloomberg.

Силы обороны Зимбабве гарантируют безопасность президента Роберто Мугабе и его семьи и "нацелены на преступников вокруг него, которые совершают преступления, которые вызывают социальные и экономические страдания в стране, с тем чтобы привлечь их к ответственности", заявил генерал-майор Сибусисо Мойо по телевидению в столице в Хараре.

Отрицая, что это был военный переворт, Мойо сказал: "Как только мы выполним свою миссию, мы ожидаем, что ситуация нормализуется".

Он призвал другие службы безопасности сотрудничать и предупредил, что "любая провокация будет встречена соответствующим образом".

Военное вмешательство последовало за недельным политическим кризисом, вызванным решением Мугабе уволить своего давнего союзника Эммерсона Мнангагву с должности вице-президента и назначить на этот пост свою жену Грейс.

В ответ военачальник страны Константин Чивенга заявил, что армия отказывается принять увольнение Мнангагвы.

15 ноября армия Зимбабве захватила штаб-квартиру ZBC, государственного вещателя подконтрольного президенту Мугабе.

Как сообщает Reuters, военные задержали министра финансов Зимбабве Игнатиуса Чомбо.

Чомбо был ведущим членом так называемой "G40", фракции правящей партии "ЗАНУ-ПФ", возглавляемой женой Мугабе Грейс, которая борется за право сменить 93-летнего президента.

Роберт Мугабе находится у власти с 1980 года, когда Зимбабве получила независимость от Великобритании. Военные опасаются, что отставка вице-президента станет шагом на пути к передаче власти супруге президента Грейс Мугабе.