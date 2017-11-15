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Военачальник Зимбабве захватил телекомпанию столицы страны

Среда, 15 ноября 2017, 03:24

Аримия обвиненного в измене главы вооруженных сил Зимбабве захватила гостелерадиокрмпанию в столице страны Хараре.

Об этом сообщает Reuters.

Солдаты военачальника страны Константина Чивенги захватили штаб-квартиру ZBC, государственного вещателя Зимбабве подконтрольного президенту Роберту Мугабе, и приказали сотрудникам уйти.

Несколько рабочих ZBC были подвергнуты жестокому обращению, сказали два сотрудника и правозащитник.

Вскоре после этого три взрыва потрясли центр столицы южноафриканской страны.

При этом информации о судьбе Мугабе нет.

Единственный официальный чиновник правительства Исаак Мойо, посол Зимбабве в соседней Южной Африке, ранее опроверг разговоры о перевороте, заявив, что правительство не свергнуто.

"На самом деле ничего не происходит. Это всего лишь заявления в социальных сетях", - сказал Мойо агентству.

Неделю назад бывший начальник службы безопасности по прозвищу "Крокодил", вице-президент Эммерсон Мнангагва был уволен, а на его пост назначена 52-летняя жена Мугабе.

После этого Чивенга ясно дал понять, что армия отказывается принять увольнение Мнангагвы.

Всего через 24 часа после того, как военачальник пригрозил вмешаться, чтобы прекратить чистку своих союзников президентом Мугабе, репортер Reuters увидел бронетранспортеры на главных дорогах вокруг столицы.

Посольство США в Зимбабве рекомендовало гражданам "оставаться на местах до дальнейшего уведомления".

Роберт Мугабе находится у власти с 1980 года, когда Зимбабве получила независимость от Великобритании. Военные опасаются, что отставка вице-президента станет шагом на пути к передаче власти супруге президента Грейс Мугабе.

"Украинская правда" в Threads

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