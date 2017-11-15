Ляшко о кнопкодавстве: Больше так не буду
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, которого на прошлой неделе поймали на кнопкодавстве, извинился за свой поступок и пообещал, что больше так не будет.
Об этом он заявил активистам ОО "ЧЕСНО".
"Плохой поступок, очень плохой. Мне так стыдно, что аж сердце болит", - прокомментировал свой поступок Ляшко.
На вопрос, почему 9 ноября в Раде кнопокодавила вся фракция, нардеп ответил, что это не правда.
"Не надо выдумывать! Это не честно. Свой поступок я признаю и обещаю, что больше так не буду. Только сильные люди могут признавать свои ошибки", - сказал с улыбкой Ляшко.
"Дуже поганий вчинок, дуже поганий... Мені соромно і серце у мене болить... Все, вибачився і більше такого не буде", - @OVLiashko про своє кнопкодавство у @verkhovna_rada - https://t.co/i8DhwN59mt pic.twitter.com/B2ICucIYqv— ЧЕСНО (@chesno_movement) November 15, 2017
Как известно, 9 ноября Ляшко поймали в Верховной Раде за кнопкодавством во время голосования за законопроект №6538, предусматривающий изменения в Законы Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли.
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