Ляшко о кнопкодавстве: Больше так не буду

2253 просмотра
Среда, 15 ноября 2017, 11:11

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, которого на прошлой неделе поймали на кнопкодавстве, извинился за свой поступок и пообещал, что больше так не будет.

Об этом он заявил активистам ОО "ЧЕСНО".

"Плохой поступок, очень плохой. Мне так стыдно, что аж сердце болит", - прокомментировал свой поступок Ляшко.

На вопрос, почему 9 ноября в Раде кнопокодавила вся фракция, нардеп ответил, что это не правда.

"Не надо выдумывать! Это не честно. Свой поступок я признаю и обещаю, что больше так не буду. Только сильные люди могут признавать свои ошибки", - сказал с улыбкой Ляшко.

Как известно, 9 ноября Ляшко поймали в Верховной Раде за кнопкодавством во время голосования за законопроект №6538, предусматривающий изменения в Законы Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли.

Украинская правда
Темы: Ляшко Радикальная партия Верховная Рада кнопкодавство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Ляшко "ночью" час дискутировал с Гройсманом 15 ноября 2017, 10:19
КИУ: Тимошенко, Ляшко и Бойко игнорируют заседания комитетов 10 ноября 2017, 11:12
Ляшко поймали на кнопкодавстве 10 ноября 2017, 11:10
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Парубий инициирует законопроект об ответственности за хранение оружия
Стало известно, кто схватил активистку FEMEN в Киеве
Сербия и Беларусь проголосовали против резолюции ООН по Крыму
Украина – 17-я по уровню терроризма в мире
Все новости
тенденции

Производитель Барби создал куклу в хиджабе. Фото

Made in Ukraine

Утепляемся 8 производителей зимних шапок

наше

ONUKA: Искусство – это не только музыка. Много чего есть интересного в мире