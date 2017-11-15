Прокуратура расследует все факты, изложенные в резолюции ООН по Крыму

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Среда, 15 ноября 2017, 12:12

Прокуратура Крыма открыла уголовные производства по всем фактам, которые упоминаются в резолюции о нарушении прав человека на оккупированном Россией полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона со ссылкой на слова ее главы Гюндуза Мамедова.

Он перечислил нарушения, которых касаются дела:

- нарушения прав человека;

- принудительное переселение;

- незаконное отчуждение частной собственности;

- незаконное установление РФ своих законов на территории Крыма;

- объявление Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрет его деятельности;

- ограничение права на образование на украинском и крымскотатарском языках;

- запрет деятельности отдельных культурных и религиозных учреждений, правозащитных организаций и средств массовой информации;

- незаконные задержания и вынесения приговоров.

"Несмотря на невозможность проведения следственных действий непосредственно на территории полуострова, правоохранительными органами Крыма активно проводится расследование, собираются доказательства, в том числе и для дальнейшей передачи их для рассмотрения в международных судебных инстанциях", - отметил Мамедов.

Он добавил, что первое информационное сообщение о незаконном присвоении имущества на полуострове, которое прокуратура готовила совместно с неправительственными правозащитными общественными организациями, готово для направления в Международный уголовный суд.

Как известно, 14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН принял обновленную резолюцию по правам человека по аннексированного Крыму.

Документ, в частности, призывает Россию полностью и немедленно выполнить постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах по делу, касающемуся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации).

Украинская правда
Темы: Крым прокуратура
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