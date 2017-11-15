Прокуратура расследует все факты, изложенные в резолюции ООН по Крыму
Прокуратура Крыма открыла уголовные производства по всем фактам, которые упоминаются в резолюции о нарушении прав человека на оккупированном Россией полуострове.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона со ссылкой на слова ее главы Гюндуза Мамедова.
Он перечислил нарушения, которых касаются дела:
- нарушения прав человека;
- принудительное переселение;
- незаконное отчуждение частной собственности;
- незаконное установление РФ своих законов на территории Крыма;
- объявление Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрет его деятельности;
- ограничение права на образование на украинском и крымскотатарском языках;
- запрет деятельности отдельных культурных и религиозных учреждений, правозащитных организаций и средств массовой информации;
- незаконные задержания и вынесения приговоров.
"Несмотря на невозможность проведения следственных действий непосредственно на территории полуострова, правоохранительными органами Крыма активно проводится расследование, собираются доказательства, в том числе и для дальнейшей передачи их для рассмотрения в международных судебных инстанциях", - отметил Мамедов.
Он добавил, что первое информационное сообщение о незаконном присвоении имущества на полуострове, которое прокуратура готовила совместно с неправительственными правозащитными общественными организациями, готово для направления в Международный уголовный суд.
Как известно, 14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН принял обновленную резолюцию по правам человека по аннексированного Крыму.
Документ, в частности, призывает Россию полностью и немедленно выполнить постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах по делу, касающемуся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации).
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