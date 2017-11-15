Прокуратура розслідує усі факти, викладені в резолюції ООН щодо Криму

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Середа, 15 листопада 2017, 12:12

Прокуратура Криму відкрила кримінальні провадження за усіма фактами, що згадуються в резолюції про порушення прав людини на окупованому Росією півострові.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури регіону із посиланням на слова її голови Гюндуза Мамедова.

Він перерахував порушення, яких стосуються справи:

- порушення прав людини;

- примусове переселення;

- незаконне відчуження приватної власності;

- незаконне встановлення РФ своїх законів на території Криму;

- оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборона його діяльності;

- обмеження права на освіту українською і кримськотатарською мовами;

- заборона діяльності окремих культурних та релігійних установ, правозахисних організацій та засобів масової інформації;

- незаконні затримання та винесення вироків.

"Не зважаючи на неможливість проведення слідчих дій безпосередньо на території півострову, правоохоронними органами Криму активно проводиться розслідування, збираються докази, у тому числі і для подальшої передачі їх для розгляду у міжнародних судових інстанціях", - зазначив Мамедов.

Він додав, що перше інформаційне повідомлення про незаконне привласнення майна на півострові, яке прокуратура готувала спільно з неурядовими правозахисними громадськими організаціями, готове для скерування до Міжнародного кримінального суду.

Як відомо, 14 листопада Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив оновлену резолюцію з прав людини щодо анексованого Криму.

Документ, зокрема, закликає Росію повністю і негайно виконати постанову Міжнародного суду від 19 квітня 2017 року про тимчасові заходи у справі, що стосується застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації).

Українська правда
Теми: Крим прокуратура
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