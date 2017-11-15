В Попасной военные ранили местную пенсионерку

В Попасной Луганской области украинские военные ранили местную пенсионерку.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы Сергей Рыженко.



"Прожить вторую жизнь. Любовь Ивановне повезло, ей 64 года. Раненая в Попасной Донецкой области 13 ноября в 6 утра", - написал он.



"Стук в дверь, и без предупреждения автоматная очередь в пенсионерку. Огнестрельное пулевое ранение нижней части живота с переломом лонной и седалищной кости, вертлужной впадины, головки бедренной кости, органов малого таза. Состояние тяжелое. Пришла в себя.

Планируются следующие операции", - добавил врач.



Он сообщил, дома у женщины осталась дочь и внучка, которые не пострадали.



Как сообщает издание Liga.net, председатель Попаснянской райгосадминистрации Сергей Шакуни сообщил, что женщину ранили военные ВСУ. Как утверждает чиновник, в пенсионерку стреляли военные, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.