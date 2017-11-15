Украинская сторона ТКГ настаивает на предоставлении полного доступа СММ ОБСЕ в ОРДЛО

132 просмотра
Среда, 15 ноября 2017, 19:53

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе обсудила вопросы безопасности, в частности обстрелы населенных пунктов из запрещенного Минскими соглашениями оружия и настояла на предоставлении СММ ОБСЕ полного доступа ко всей территории ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-секретарь представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона настаивает на предоставлении СММ ОБСЕ полного доступа ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская сторона требовала как можно быстрее разблокировать работу КПВВ "Золотое", запуск которого был согласован лидерами стран Нормандской четверки более года назад.

На повестке дня украинская сторона поставила вопрос об отмене указа президента РФ о признании документов, выданных ОРДЛО, возвращение без каких-либо условий незаконно захваченной украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО и отказ от рублевой зоны и установлении псевдограницы на неподконтрольной Украине части Донбасса.

"Также мы настаиваем на создании специальной рабочей подгруппы по возвращению под контроль Украины неконтролируемого участка российско-украинской границы", - отметила Олифер.

Отмечается, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению заложников.

"Делаем все возможное для того, чтобы в ближайшее время люди вернулись к своим родным и близким", - написала пресс-секретарь Кучмы.

Темы: Донбасс Росcия ОРДЛО Украина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики 8 раз нарушили перемирие, потерь нет 15 ноября 2017, 18:38
Закон о деоккупации Донбасса может быть проголосован в декабре - Винник 15 ноября 2017, 18:19
В законопроект по Донбассу включили вопрос Крыма 15 ноября 2017, 16:53
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Появились доказательства бездействия НАПК относительно топ-чиновников
В законопроект по Донбассу включили вопрос Крыма
На Донбассе взорвался автомобиль с полицейскими, один погиб
НАБУ просит Порошенко не подписывать закон, запускающий судебную реформу
Все новости
петиция

Главная елка страны: есть ли смысл рубить живую?

тенденции

Производитель Барби создал куклу в хиджабе. Фото

соцсети

На личном опыте: Я отказался от Facebook