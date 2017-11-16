Собчак назвала партию, с которой пойдет на выборы

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Четверг, 16 ноября 2017, 07:10


На выборах президента России Ксения Собчак станет кандидатом от партии "Гражданская инициатива".

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на совместное заявление Собчак и лидера "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева.

"Консультации начались месяц назад. Мы встречались с разными партиями демократического направления, несколько дней назад призывали к объединению. Я рада сообщить, что пойду на выборы как кандидат от партии "Гражданская инициатива", если съезд утвердит мою кандидатуру", - подчеркнула Собчак.

"Мы по-прежнему призываем к объединению все демократические силы. Только объединившись, забыв о разногласиях и неудовлетворенных амбициях, мы можем победить", - говорится в заявлении.

Как известно, 18 октября 2017 российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России.

Темы: Росcия виборы Собчак
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