Собчак заявила, що балотуватиметься в президенти Росії

Російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.

Про плани висунення своєї кандидатури Собчак повідомила в листі, відправленому в газету "Ведомости".

"Вже багато років тому, влада, яка обходиться з виборним законодавством залежно від своїх тактичних потреб як з дишлом, позбавила нас цього інструменту. Своєю участю в березневих президентських виборах я хочу його повернути. Ксенія Собчак - в вашому бюлетені, це і є графа "Проти всіх", - пояснила вона.

Собчак заявила, що вибори, на її думку, треба використовувати "як для публічного обговорення недоліків нашої влади, так і для вдосконалення навичок опозиції".

Вона впевнена, що хоча березневі вибори і не будуть по-справжньому вільними, бойкотувати їх не потрібно.

"Для того щоб виграти марафон, потрібно і тренуватися, і брати участь, і вимагати чесного суддівства", - заявила вона.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомили, що в Кремлі хочуть зробити головним суперником Путіна на виборах жінку. Серед "5-7 кандидатур, які розглядають", називали і Ксенію Собчак.

Однак тоді Собчак заявила, що не збирається вести справи з адміністрацією Кремля.

Пізніше в своєму блозі на сайті радіостанції "Ехо Москви" Собчак написала, що вибори 2018 року "були б правильним викликом для людини, яка хоче повернути політику в країну".

"І цей виклик адресований не тільки мені ... (але - ред.) Я сама вирішу: як і що мені робити. Ніхто не буде мною маніпулювати, влаштовуючи зливи і провокації в пресі. І як тільки я вирішу чи зважуся, ви дізнаєтеся про це від мене особисто ", - підсумувала Собчак.