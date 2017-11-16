Комитет наконец рекомендовал ВР отклонить закон об Антикоррупционном суде

Комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде вернуть депутатский законопроект о Антикоррупционном суде субъектам инициативы.



Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.



"Дорогу антикоррупционному суду открыто. Как только комитет Правовой политики и правосудия принял решение о рекомендации Верховной Раде вернуть депутатский законопроект субъектам инициативы", - написал он.

"Напомню, что именно этот законопроект является тем обстоятельством, которая не дает возможность Президенту внести законопроект собственного сочинения, как то рекомендует Венецианская комиссия", - добавил Емец.



В комментарии "Украинской правде" Емец рассказал, что ранее решение комитета не было и голосования проходили без него.



Однако, по его словам, в комитет обратились авторы законопроекта, захотевшие снять его с рассмотрения, и комитет поддержал их заявление.



Как известно, 14 ноября Верховная Рада снова не смогла проголосовать за отзыв депутатского законопроекта об антикоррупционных суды, чтобы президент Петр Порошенко мог подать на рассмотрение парламента собственный вариант документа.