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Рада знову не відкликала проект про антикорупційний суд

Вівторок, 14 листопада 2017, 12:32

Верховна Рада вкотре не змогла проголосувати за відкликання депутатського законопроекту про антикорупційні суди, щоб президент Петро Порошенко міг подати  на розгляд парламенту власний варіант документу.

На засіданні парламенту це питання набрало 144 голоси за 226 необхідних.

"В залі дуже важка атмосфера", – прокоментував результати голосування спікер Андрій Парубій.

Як повідомлялося, 13 листопада Парубій висловлював сподівання, що Верховна Рада зможе цього тижня проголосувати за відкликання депутатського законопроекту про антикорупційний суд, як про те в листі просив президент Петро Порошенко.

"Раніше профільний комітет звернувся з проханням відкликати депутатський законопроект і я поставив його на голосування, однак депутати не зорієнтувались і дане питання не набрало достатньо голосів", – казав спікер.

Нардеп від БПП Сергій Лещенко розкритикував звернення Петра Порошенка до Ради щодо створення антикорупційного суду, та зазначав, що фракції коаліції вперто не голосують за відкликання законопроекту №6011.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний судВерховна Радазаконодавство
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