Суд отобрал у Клюева гектар земли под Киевом

Апелляционный суд вернул общине пгт Козин под Киевом почти 1 га земли, которая незаконно находилась в собственности экс-нардепа от Партии регионов Сергея Клюева.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Суд установил, что сначала земельный участок решением исполкома Козинского сельсовета был незаконно передан в собственность гражданину для строительства дома, но позже ее у него приобрел Клюев.

"Выделение земельного участка состоялось с нарушением требований Земельного кодекса Украины, Закона Украины "О местном самоуправлении", без принятия соответствующего решения сессией поселкового совета, а исполнительный комитет органа местного самоуправления не имеет права на распоряжение землями от имени территориальной общины", - объясняют в прокуратуре.

Сообщается, что в конце концов суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил ее иск в полном объеме - земельный участок площадью почти 1 га истребован из чужого незаконного владения в пользу территориальной общины поселка Козин.

Как сообщалось, в начале года суд отказал прокуратуре в иске об истребовании у брата Сергея Клюева Андрея, который когда-то возглавлял Администрацию Виктора Януковича, 3 гектаров земли в Козине.

Имения Сергея и Андрея Клюевых расположены рядом. В целом имения братьев в Козине занимают более 17 гектаров земли.