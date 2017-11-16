Суд відібрав у Клюєва гектар землі під Києвом

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Четвер, 16 листопада 2017, 13:24

Апеляційний суд повернув громаді смт Козин, що під Києвом, майже 1 га землі, яка незаконно перебувала у власності екс-нардепа від Партії регіонів Сергія Клюєва.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Суд встановив, що спочатку земельна ділянка рішенням виконкому Козинської сільради була незаконно передана у власність громадянину для будівництва будинку, але пізніше її у нього придбав Клюєв.

"Виділення земельної ділянки відбулось з порушенням вимог Земельного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", без прийняття відповідного рішення сесією селищної ради, а виконавчий комітет органу місцевого самоврядування не має права на розпорядження землями від імені територіальної громади", - пояснюють в прокуратурі.

Повідомляється, що врешті решт суд апеляційної інстанції погодився із доводами прокуратури та задовольнив її позов у повному обсязі - земельну ділянку площею майже 1 га витребувано з незаконного володіння на користь територіальної громади селища Козин.

Як повідомлялося, на початку року суд відмовив прокуратурі у позові про витребування у брата Сергія Клюєва Андрія, який колись очолював Адміністрацію Віктора Януковича, 3 гектарів землі у Козині.

Маєтки Сергія та Андрія Клюєвих розташовані поруч. Загалом маєтки братів в Козині займають понад 17 гектарів землі.

 

Українська правда
Теми: Клюєв Київ суд
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