На Закарпатье масштабная спецоперация с броневиками и вертолетами

На Закарпатье силовики проводят масштабную спецоперацию по противодействию контрабанды.



Об этом говорится в сообщении ГПСУ на официальном сайте.



Указывается, что спецоперации привлечены подразделения МВД Украины и военной прокуратуры.



"Основная цель - нанесение существенного удара по организаторам незаконной деятельности на государственной границе Украины. К операции привлечена пограничная техника, в том числе бронированная, и пограничная авиация", - говорится в сообщении.



"В настоящее время обыски продолжаются в десятках помещений, в частности частных лиц, причастных к противоправной деятельности", - добавили в ГПСУ.



Как сообщает местное издание mukachevo.net координирует спецоперацию военный прокурор Западного региона Олег Сенюк, который заявил, что "в настоящее время проводятся в рамках расследования уголовного производства более 100 обысков с целью документирования противоправной деятельности организованной группы".



По его словам, эта группа "причастна к незаконному отчуждению земель пограничной полосы, а также занималась организацией противоправного обращения особо опасных наркотических средств как на территории Украины, так и за ее пределами с использованием этих земельных участков, которые были приближены к пограничной полосы".



Сенюк также сообщил, что в спецоперации на Закарпатье привлечено более 300 как прокурорсько-следственных работников, так и оперативных подразделений, а также около 70 единиц автомобильной и специальной техники.



"Следственные действия пока продолжаются. Есть уже определенные результаты: изъяли значительные объемы особо опасного наркотического средства у одного из фигурантов", - сказал Сенюк.



Также издание пишет, что силовики задержали и объявили подозрение руководителю Береговского районного отдела Главного управления Держгеокадастру в Закарпатской области.



В то же время около 7 утра в санаторий "Карпаты", что в Мукачево, ворвались спецназовцы в камуфляже и оружием, которые задержали одного из отдыхающих.



"Им является Хорват Аттила, более известный по прозвищу "Доки". Именно он является организатором так называемой "частной границы" в Закарпатье вдоль линии границы с Венгрией, кудою контрабандой переправлялись все на свете - от сигарет до наркотиков", - пишет издание.



"Кроме того, сейчас в родном селе контрабандиста - Большая Бийгань - идут следственные действия и обыски. По предварительной информации, изъято большое количество наркотиков", - сообщило издание.