Комиссия избрала двух замов директора ГБР Трубы
Комиссия ызбрала первого заместителя и заместителя директора Государственного бюро расследования.
Первым заместителем избрана прокурор Ольга Варченко, а заместителем - экс-заместитель прокурор Киева Александр Буряк.
Кандидатуру Варченко поддержали все 9 членов комиссии, Александр Буряк - 6 членов.
Предложения об их назначении комиссия направила руководителю ГБР.
Как известно, Варченко возглавляет процессуальное руководство в так называемом "департаменте Кононенко-Грановского" в Генпрокуратуре.
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Александр Буряк ранее был заместителем прокурора Киева.
Как известно, директором Государственного бюро расследования комиссия выбрала Романа Трубу.
Экс-нардеп Евгений Фирсов ранее в своем блоге публиковал старые результаты конкурса на должности в ГБР.
В частности, руководитель департамента ООО "Юридическая компания "Сектор права" Роман Труба и прокурор Ольга Варченко по результатам конкурса, который проходил доо октября, определялись в таблице как ненадежные лица с супервысоким риском.
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