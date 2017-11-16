Комиссия избрала двух замов директора ГБР Трубы

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Четверг, 16 ноября 2017, 17:49

Комиссия ызбрала первого заместителя и заместителя директора Государственного бюро расследования.

Первым заместителем избрана прокурор Ольга Варченко, а заместителем - экс-заместитель прокурор Киева Александр Буряк.

Кандидатуру Варченко поддержали все 9 членов комиссии, Александр Буряк - 6 членов.

Предложения об их назначении комиссия направила руководителю ГБР.

Как известно, Варченко возглавляет процессуальное руководство в так называемом "департаменте Кононенко-Грановского" в Генпрокуратуре.

 
Ольга Варченко

Читайте также интервью с Варченко: Кандидат в руководители ГБР Варченко: Если говорить о Грановском, то такого человека я знаю.

Александр Буряк ранее был заместителем прокурора Киева.

 
Александр Буряк

Как известно, директором Государственного бюро расследования комиссия выбрала Романа Трубу.

Экс-нардеп Евгений Фирсов ранее в своем блоге публиковал старые результаты конкурса на должности в ГБР.

В частности, руководитель департамента ООО "Юридическая компания "Сектор права" Роман Труба и прокурор Ольга Варченко по результатам конкурса, который проходил доо октября, определялись в таблице как ненадежные лица с супервысоким риском.

Подробнее о ГБР читайте в статье: За кулисами ГБР: кадры решают все

Александр Шумілін, УП
Темы: ГБР
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