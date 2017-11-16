Комісія обрала двох замів директора ДБР Труби

Комісія обрала першого заступника і заступника директора Державного бюро розслідування.

Першим заступником обрано прокурора Ольгу Варченко, а заступником директора - заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.

Кандидатуру Варченко підтримали усі 9 членів комісії, Олександра Буряка – 6 членів.

Пропозиції про їх призначення комісія направила керівнику ДБР.

Як відомо, Варченко очолює процесуальне керівництво в так званому "департаменті Кононенко-Грановського" в Генпрокуратурі.

Ольга Варченко

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Читайте також інтерв'ю із Варченко: Кандидат в керівники ДБР Варченко: Якщо говорити про Гранівського, то таку людину я знаю.

Олександр Буряк був заступником прокурора Києва.

Олександр Буряк

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Як відомо, директором Державного бюро розслідування комісія обрала Романа Трубу.

Екс-нардеп Євген Фірсов у своєму блозі публікував старі результати конкурсу на посади в ДБР.

Зокрема, керівник департаменту ТзОВ "Юридична компанія "Сектор права" Роман Труба і прокурор Ольга Варченко за результатами конкурсу, що проходив до жовтня, визначалися у таблиці як ненадійні особи з супервисоким ризиком.

Детальніше про ДБР читайте у статті: За лаштунками ДБР: кадри вирішують все