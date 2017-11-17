Аваков признался, что живет в отеле

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Пятница, 17 ноября 2017, 10:47

Министр внутренних дел Арсен Аваков пригласил журналистов посмотреть номер отеля, в котором он живет, чтобы убедиться, что роскоши там нет.

Во время ток-шоу "Право на владу" на "1+1" журналистка ТСН Ольга Василевская сказала, что Аваков занимает целый сектор в гостинице "Киев", на что министр ответил: "Ну что вы мелете, извините?".

"Да, я живу в гостинице "Киев". И я не думаю, что я живу лучше вас… Я запрошую. Сейчас поедем – посмотрите, добро?", – сказал он позже.

"Не надо мне рассказывать, что вы не знаете, за какие деньги я живу. Так как в разделе декларации есть все средства, то вы это видите", – добавил Аваков.

Он также отметил: "Когда вы человеку бросаете обвинения, что у тебя талия толстая, или ты живешь в гостинице, или ты непонятно, за какие деньги живешь, я вам скажу: имейте такую же культуру, которую вы требуете от министров. Потому что министр не появляется из воздуха. Министр – плоть от плоти нашего общества".

Темы: Аваков
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