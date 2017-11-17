Аваков зізнався, що живе в готелі

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П'ятниця, 17 листопада 2017, 10:47

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запросив журналістів подивитися номер готелю, в якому він живе, щоб переконатися, що розкоші там немає.

Під час ток-шоу "Право на владу" на "1+1" журналістка ТСН Ольга Василевська сказала, що Аваков займає цілий сектор у готелі "Київ", на що міністр відповів: "Ну що ви мелете, вибачте?".

"Так, я живу в готелі "Київ". І я не думаю, що я живу краще за вас... Я запрошую. Зараз поїдемо – подивитеся, добре?", – сказав він пізніше.

"Не треба мені розповідати, що ви не знаєте, за які гроші я живу. Так як у розділі декларації є всі кошти, то ви це бачите", – додав Аваков.

Він також зазначив: "Коли ви людині кидаєте звинувачення, що у тебе талія товста, чи ти живеш у готелі, чи ти незрозуміло, за які гроші живеш, я вам скажу: майте таку ж культуру, яку ви вимагаєте від міністрів. Тому що міністр не з'являється з повітря. Міністр – плоть від плоті нашого суспільства".

Теми: Аваков
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