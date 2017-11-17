Луценко рассказал, когда заработает ГБР

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Пятница, 17 ноября 2017, 14:06

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что Государственное бюро расследования заработает в конце 2018 года.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в пятницу.

"ГБР в полную мощь заработает лишь в конце будущего года", - сказал он.

Луценко добавил, что Верховная Рада может изменить условия набора работников этого ведомства.

"Соответствующая комиссия трудно, с моей точки зрения слишком долго, но все-таки выбрала трех руководителей (ГБР - ред.)... Закон предусматривает это (прохождение комиссии – ред.) и для всех остальных работников. Знаю, что в парламенте обсуждается законопроект, который может дать ГБР ускорение. Чтобы не эта комиссия, а уже избранные руководители, как это было в случае НАБУ и САП, самостоятельно набирали свой персонал. Обычно через тесты, через конкурсы, при необходимости через детектор лжи. Это может сократить создание институции с года до половины года. Возможно до 7-8 месяцев", - рассказал он.

Также Луценко отметил, что согласно закону, количество работников из старой системы в ГБР не может быть более 30%.

Подробнее о ГБР читайте в статье: За кулисами ГБР: кадры решают все

Как известно, 16 ноября директором Государственного бюро расследования конкурсная комиссия выбрала Романа Трубу.

Первым заместителем председателя ГБР был избран прокурора Ольгу Варченко, а заместителем директора - заместителя экс-прокурора Киева Александра Буряка.

Экс-нардеп Евгений Фирсов в своем блоге публиковал предварительные результаты конкурса на должности в ГБР, в которых руководитель департамента ООО "Юридическая компания" Сектор права "Роман Труба и прокурор Ольга Варченко по результатам конкурса, который проходил по октябрь, фигурировали в таблице как ненадежные лица с супервысоким риском.

Александр Шумилин, УП
Темы: ГБР Луценко криминал
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