Луценко розповів, коли запрацює ДБР
Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що Державне бюро розслідування запрацює наприкінці 2018 року.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами у п'ятницю.
"ДБР в повну потугу запрацює лише наприкінці майбутнього року", - сказав він.
Луценко додав, що Верховна рада може змінити умови набору працівників цього відомства.
"Відповідна комісія важко, з моєї точки зору надто довго, але таки обрала трьох керівників (ДБР – ред.)… Закон передбачає це (проходження комісії –ред.) і для всіх інших працівників. Знаю, що в парламенті обговорюється законопроект, який може дати ДБР прискорення. Щоб не ця комісія, а вже новообрані керівники, як це було у випадку НАБУ і САП, самостійно набирали свій персонал. Звичайно через тести, через конкурси, при потребі через детектор брехні. Це може скоротити створення інституції з року до половини року. Можливо до 7-8 місяців", - розповів він.
Також Луценко наголосив, що згідно з законом, кількість працівників зі старої системи в ДБР не може бути більше 30%.
Детальніше про ДБР читайте у статті: За лаштунками ДБР: кадри вирішують все
Як відомо, 16 листопада директором Державного бюро розслідування конкурсна комісія обрала Романа Трубу.
Першим заступником голови ДБР було обрано прокурора Ольгу Варченко, а заступником директора – заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.
Екс-нардеп Євген Фірсов у своєму блозі публікував попередні результати конкурсу на посади в ДБР, в яких керівник департаменту ТзОВ "Юридична компанія "Сектор права" Роман Труба і прокурор Ольга Варченко за результатами конкурсу, що проходив до жовтня, фігурували в таблиці як ненадійні особи з супервисоким ризиком.
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