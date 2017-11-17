Боевики ОРЛО обстреляли дома в Попасной
Боевики так называемой "ЛНР" открыли артиллерийский огонь по частному сектору города Попасная Луганской области.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.
"В результате обстрела повреждены хозяйственные постройки по ул. Водопроводная, выбиты окна в здании Попаснянского отдела полиции, а также повреждены линии электроснабжения ввиду, что без электричества осталось 128 домов", - сообщили в полиции.
Указывается, что через час электроснабжение было восстановлено ремонтниками аварийной бригады.
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