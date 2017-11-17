Боевики ОРЛО обстреляли дома в Попасной

Боевики так называемой "ЛНР" открыли артиллерийский огонь по частному сектору города Попасная Луганской области.



Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



"В результате обстрела повреждены хозяйственные постройки по ул. Водопроводная, выбиты окна в здании Попаснянского отдела полиции, а также повреждены линии электроснабжения ввиду, что без электричества осталось 128 домов", - сообщили в полиции.



Указывается, что через час электроснабжение было восстановлено ремонтниками аварийной бригады.