Боевики ОРЛО обстреляли дома в Попасной

535 просмотров
Пятница, 17 ноября 2017, 17:52

Боевики так называемой "ЛНР" открыли артиллерийский огонь по частному сектору города Попасная Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

"В результате обстрела повреждены хозяйственные постройки по ул. Водопроводная, выбиты окна в здании Попаснянского отдела полиции, а также повреждены линии электроснабжения ввиду, что без электричества осталось 128 домов", - сообщили в полиции.

 
 
 

Указывается, что через час электроснабжение было восстановлено ремонтниками аварийной бригады.

Украинская правда
Темы: Луганская область Донбасс АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Попасной задержаны 2 воина ВСУ, избившие гражданского – штаб АТО 13 ноября 2017, 11:51
Без воды готовятся оставить оккупированные Первомайск и Кировск 9 ноября 2017, 08:39
Шахов дает 100 тысяч гривен за информацию об убийстве Самарского 4 ноября 2017, 19:26
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Луценко о "пленках Сытника": Поражает реакция журналисток на "клубничку"
Похищенных граждан Грузии привезли в аэропорт в Жулянах – нардеп
ГПУ открыла еще одно дело против НАБУ: Мосийчук попросил
Луценко говорит, что дело в НАБУ касается его сына
Все новости
афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве на выходных

Видео

Что стоит напомнить себе в Международный день отказа от курения

афиша

Выставка "100 лет борьбы: Украинская революция 1917-1921"