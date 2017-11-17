Активисты сорвали концерт Райкина в Одессе

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Пятница, 17 ноября 2017, 20:43

Группа активистов ворвалась в Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько и сорвала концерт российского артиста Константина Райкина.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Трансляцию срыва концерта в Facebook вел экс-глава одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко.

На видео видно, что зрители пытаются вернуть артиста на сцену, который сбежал оттуда, когда к нему стали идти активисты. Полиция пыталась утихомирить активистов.

Темы: Одесса Росcия
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