Активисты сорвали концерт Райкина в Одессе

Группа активистов ворвалась в Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько и сорвала концерт российского артиста Константина Райкина.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Трансляцию срыва концерта в Facebook вел экс-глава одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко.

На видео видно, что зрители пытаются вернуть артиста на сцену, который сбежал оттуда, когда к нему стали идти активисты. Полиция пыталась утихомирить активистов.