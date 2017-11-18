Трампу предложат выделить грант в $47 млн ​​на оружие для Украины - СМИ

Президенту США Дональду Трампу предложат рекомендации по финансированию и продаже противотанковых ракет украинскому правительству.

Этот шаг направлен на сдерживание агрессии со стороны пророссийских сепаратистов, заявил в интервью ABC Newsофициальный представитель Госдепартамента США.

"Совет национальной безопасности решила во время заседания во вторник дать "зеленый свет"на выделение грантового пакета в размере $47 млн долларов правительству Украины на покупку американского военного оружия, включая мощные противотанковые ракеты Javelin", - говорится в сообщении.

Если Трамп одобрит эту вооруженную сделку, это будет серьезным изменением партийной платформы республиканцев. Когда Трамп был кандидатом в президенты, в нее были внесены поправки, по которым поддержку Украины "летальным оборонительным оружием" заменили более размытым определением "должная помощь", отмечает ABC News.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр обороны генерал Джеймс Маттис с июня обсуждают вопрос вооружение Украины. Они настоятельно рекомендуют выделить финансирование и продать Украине противотанковые ракеты.

Сообщается, что одобрить продажу противотанковых ракет должны Дональд Трамп и Конгресс США. По словам представителя Госдепа, в ближайшие недели состоится встреча, посвященная обсуждению этой темы.

Напомним, в Сенате США говорят об изменении политики правительства о предоставлении Украине оборонительных вооружений.

"За предыдущей президентской администрации США не планировали отправлять Украине оборонительные вооружения, сейчас это меняется", - заявил недавно сенатор-республиканец Джим Ингофф.

Европейская правда