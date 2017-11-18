Матиос: В Харьковском университете Воздушных сил кормят тараканами

Военные прокуроры выявили тараканов в пище, которую подают в Харьковском национальном университете Воздушных сил.

Об этом написал главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.

"Военные прокуроры Харьковского гарнизона, в связи с расследованием хищений в Харьковском национальном университете Воздушных сил шли не на склады боеприпасов <…> а в курсантскую столовую. Оказывается, что так питаются будущие военные летчики ", - написал Матиос, комментируя фото с тараканом в еде.

Также главный военный прокурор отметил, что в субботу задержали заместителя руководителя вуза.

Ранее, 17 ноября Военная прокуратура задержала начальника университета генерал-майора Алимпиева А. М. по подозрению в растрате 2,4 млн грн.

Сейчас решается, какую меру пресечения избрать задержанным.

Украинская правда