В НАПК Корчак зарабатывает около 100 тысяч, премии достигают 450%

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Воскресенье, 19 ноября 2017, 12:50

В первом полугодии 2017 средний размер зарплаты главы НАПК Натальи Корчак составил 100,7 тыс. грн. в месяц против 143,6 тыс. в прошлом году.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты о результатах аудита Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с сентября 2017 года, информирует "Точно", прект "Радио Свобода".

Среднемесячная зарплата замглавы НАПК в текущем году составила 76,8 тыс. грн, членов НАПК - 69-76,4 тыс. грн.

Согласно отчету, премии работникам аппарата НАПК начали выплачиваться с июня 2016 года, их размер колебался в зависимости от должностей работников - от 25-200% должностного оклада в июне до 450% - в декабре 2016 года.

В июле 2016 года Корчак насчитали 165,5 тыс. грн. премии. В среднем премия главы НАПК составляла 49,3 тысячи гривен в месяц.

 
 
 
часть отчета счетной палаты об использовании бюджетных средств в НАПК на оплату труда 

Темы: НАПК зарплаты
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