Теракт в Афганистане: 15 погибших

В результате взрыва танкера с бензином в афганском городе Чарикар по меньшей мере 15 человек погибли, 27 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, танкер взорвали с помощью магнитной бомбы.

IED attached to a fuel tanker exploded in #Charikar, a bus hit by the flame of blaze of fuel. it says only 3 passengers of the bus survived pic.twitter.com/N1rFCiOewD