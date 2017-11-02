Теракт в Афганистане: 15 погибших
В результате взрыва танкера с бензином в афганском городе Чарикар по меньшей мере 15 человек погибли, 27 получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, танкер взорвали с помощью магнитной бомбы.
IED attached to a fuel tanker exploded in #Charikar, a bus hit by the flame of blaze of fuel. it says only 3 passengers of the bus survived pic.twitter.com/N1rFCiOewD— Shakib (@shaakib) November 1, 2017
Также сообщается, что после мощного взрыва загорелся пассажирский автобус, проезжавший мимо, - погибли 3 человека.
Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за это нападение.
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