Теракт в Афганистане: 15 погибших

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Четверг, 2 ноября 2017, 02:46

В результате взрыва танкера с бензином в афганском городе Чарикар по меньшей мере 15 человек погибли, 27 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, танкер взорвали с помощью магнитной бомбы.

Также сообщается, что после мощного взрыва загорелся пассажирский автобус, проезжавший мимо, - погибли 3 человека.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за это нападение.

Темы: теракт Афганистан
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