В ДТП погибли делегат Курултая крымскотатарского народа и спортсмен

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Четверг, 2 ноября 2017, 10:58

В Крыму в автокатастрофе погибли делегат Курултая крымскотатарского народа Сервер Меннанов и спортсмен Руслан Усманов.

Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"От имени Меджлиса крымскотатарского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким делегата Курултая крымскотатарского народа Сервера Меннанова и Руслана Усманова, спортсмена-тренера", - написал он.

Как известно, курултай крымскотатарского народа – национальное собрание, высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа.

Украинская правда
Темы: Крым ДТП
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