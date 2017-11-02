У ДТП загинули делегат Курултаю кримськотатарського народу та спортсмен

У Криму в автокатастрофі загинули делегат Курултаю кримськотатарського народу Сервер Меннанов і спортсмен Руслан Усманов.

Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Від імені Меджлісу кримськотатарського народу і себе особисто висловлюю щире співчуття рідним і близьким делегата Курултаю кримськотатарського народу Сервера Меннанова і Руслана Усманова, спортсмена-тренера", - написав він.

Як відомо, курултай кримськотатарського народу – національне зібрання, вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу.