У ДТП загинули делегат Курултаю кримськотатарського народу та спортсмен

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Четвер, 2 листопада 2017, 10:58

У Криму в автокатастрофі загинули делегат Курултаю кримськотатарського народу  Сервер Меннанов і спортсмен Руслан Усманов.

Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Від імені Меджлісу кримськотатарського народу і себе особисто висловлюю щире співчуття рідним і близьким делегата Курултаю кримськотатарського народу Сервера Меннанова і Руслана Усманова, спортсмена-тренера", - написав він.

Як відомо, курултай кримськотатарського народу – національне зібрання, вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу.

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