У ДТП загинули делегат Курултаю кримськотатарського народу та спортсмен
У Криму в автокатастрофі загинули делегат Курултаю кримськотатарського народу Сервер Меннанов і спортсмен Руслан Усманов.
Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Від імені Меджлісу кримськотатарського народу і себе особисто висловлюю щире співчуття рідним і близьким делегата Курултаю кримськотатарського народу Сервера Меннанова і Руслана Усманова, спортсмена-тренера", - написав він.
Як відомо, курултай кримськотатарського народу – національне зібрання, вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу.
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