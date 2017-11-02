Google News забанил росагентство, которое связывают с "фабрикой троллей"

Российское "Федеральное агентство новостей" заявляет, что сервис Google News перестал выдавать его новости.

Согласно заявлению редакции, это произошло в ночь с 26 на 27 октября.

"При этом в сервисе Google.News удален также и архив всех новостей ФАН с момента создания агентства", – добавляет ресурс.

Скрин-шот ФАН

ФАН связывает действия Google Incorporated со своими материалами относительно Сирии.

"Редакция ФАН уверена, что прекращение доступа пользователей сервиса Google.News к новостям "Федерального агентства новостей" является актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, выполненной с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом", – говорится в заявлении.

Редакция и журналисты ФАН считают необходимым "запретить сервису Google.News осуществлять политическое цензурирование средств массовой информации, действующих в рамках закона о СМИ, и вернуть трансляцию новостей ФАН в сервис Google.News".

Ресурс готовит обращение в суд, Антимонопольную службу РФ и другие контролирующие органы.

Ранее журналисты РБК выяснили, что ФАН связан с российской "фабрикой троллей", отмечает Meduza.

"Федеральное агентство новостей" было создано в 2014 году. Его офис находился в Петербурге на улице Савушкина – там же, где располагалась "фабрика троллей", сотрудники которой пишут платные комментарии в поддержку российских властей.

В расследовании говорилось, что с "фабрикой троллей" связана целая "медиагруппа" из полутора десятков изданий – и ФАН, с аудиторией 11 млн пользователей в месяц, является главным из них.