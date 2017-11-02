Google News забанив росагентство, яке пов'язують із "фабрикою тролів"

Російська інформагенція "Федеральное агентство новостей" заявляє, що сервіс Google News перестав видавати її новини.



Згідно зі заявою редакції, це сталося в ніч з 26 на 27 жовтня.



"При цьому в сервісі Google.News видалено також і архів усіх новин ФАН із моменту створення агентства", – додає ресурс.

Скрін-шот ФАН

ФАН пов'язує дії Google Incorporated зі своїми матеріалами щодо Сирії.



"Редакція ФАН упевнена, що припинення доступу користувачів сервісу Google.News до новин "Федерального агентства новостей" є актом політичної цензури, яка вигідна уряду США, виконаної з метою обмеження поширення інформації про боротьбу з міжнародним тероризмом", – ідеться в заяві.



Редакція і журналісти ФАН вважають за необхідне "заборонити сервісу Google.News здійснювати політичне цензурування засобів масової інформації, що діють у рамках закону про ЗМІ, і повернути трансляцію новин ФАН у сервіс Google.News".



Ресурс готує звернення до суду, Антимонопольної служби РФ та інших органів контролю.



Раніше журналісти РБК з'ясували, що ФАН пов'язаний із російською "фабрикою тролів", зазначає Meduza.



"Федеральное агентство новостей" створили у 2014 році. Його офіс розташований у Санкт-Петербурзі на вулиці Савушкіна – там же, де розташовувалася "фабрика тролів", співробітники якої пишуть платні коментарі на підтримку російської влади.



У розслідуванні йшлося, що з "фабрикою тролів" пов'язана ціла "медіагрупа" на півтора десятки видань – і ФАН, з аудиторією 11 млн користувачів на місяць, є головним із них.