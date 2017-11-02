На трассе Киев – Чернигов четверо в масках обстреляли грузовик
Вечером 1 ноября четверо неизвестных в масках обстреляли из пистолета и ограбили грузовик на автодороге Киев – Чернигов.
Об этом сообщает полиция Черниговской области в Facebook.
Инцидент произошел в Козелецком районе.
По словам пострадавших, они возвращались с грузом хозяйственных товаров в Чернигов.
Около 22:00, когда автомобиль въехал на территорию Черниговской области, пробилось колесо, поэтому водитель остановился для ремонта.
"В это время рядом с грузовиком затормозил попутный легковой автомобиль. Оттуда выбежали четверо молодых людей в масках и с пистолетом. Они сделали несколько выстрелов по кабине транспортного средства потерпевших, предварительно из травматического оружия", - говорится в сообщении.
Нападавшие заставили путников выйти из машины, забрали у них портативный сейф с деньгами, все мобильные телефоны и скрылись на своем авто.
После получения сообщения о разбойном нападении полиция ввела в действие план "Перехват".
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
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