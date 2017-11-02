Кадыров: Довольно глазеть на труп Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за захоронение Владимира Ленина.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы и правительства Чечни.

Отмечается, что Кадыров поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о захоронении тела вождя пролетариата, озвученное ею ранее.

"Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно", – отметил Кадыров.

Он считает неправильным, что "в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком".

Кроме того, по словам Кадырова, над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт и дежурит круглосуточная охрана.

"Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения", - отметил глава Чечни.