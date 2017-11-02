Кадиров: Досить витріщатися на труп Леніна

Глава Чечні Рамзан Кадиров виступив за поховання Володимира Леніна.



Про це повідомляє в четвер прес-служба глави і уряду Чечні.



Відзначається, що Кадиров підтримав пропозицію спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко про поховання тіла вождя пролетаріату, озвучене нею раніше.



"Вирішувати питання про поховання Леніна повинен, звичайно ж, президент Росії Володимир Путін. Але я особисто переконаний, що досить витріщатися на труп Леніна. І керівника революції давно пора поховати, це і розумно, і людяно", – зазначив Кадиров.



Він вважає неправильним, що "в самому серці Росії, на Красній площі, стоїть труна з мертвою людиною".



Крім того, за словами Кадирова, над тілом Леніна трудиться цілий науково-дослідний інститут і чергує цілодобова охорона.



"Якщо рішення про поховання тіла Леніна буде прийнято, то воно буде найвірнішим з історичної точки зору", – зазначив він.