В Донецкой области за неделю задержали 25 боевиков

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Понедельник, 20 ноября 2017, 01:23

В Донецкой области на прошлой неделе полиция задержала 25 боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"В результате превентивных мероприятий задержаны 25 человек, которые принимали непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях ДНР и еще 7, которые поддерживают с боевиками тесную связь. Полиция также обнаружила 8 человек, которые находились на территории Украины нелегально", - говорится в заявлении.

Кроме того, правоохранители заблокировали 3 попытки провезти оружие.

Сообщается, что за последние 7 дней через систему стопконтроля на блокпостах области прошло более 1,7 тысяч грузовиков, более 23 тысяч легковых автомобилей и 42 тысячи гражданских лиц.

Темы: Донбасс
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