62 процента украинцев поддерживают вступление в НАТО - вице-премьер

258 просмотров
Понедельник, 20 ноября 2017, 02:43

За вступление Украины в НАТО готовы проголосовать 62% украинских граждан.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает пресс-служба Кабмина.

"Последние исследования указывают на рост поддержки евроатлантической и евроинтеграции со стороны граждан Украины. Кроме высокой поддержки вступления в НАТО (62%), результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), свидетельствуют, что вступление в ЕС поддерживают 57% украинцев", - сообщила Климпуш-Цинцадзе.

"Причиной увеличения готовности населения проголосовать за вступление в ЕС является введение безвизового режима, что могло увеличить доверие к Евросоюзу", - подчеркнула вице-премьер.

Как известно, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери Альянса открыты для Украины.

Темы: Украина НАТО Кабинет министров
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
США должны признать Голодомор геноцидом - Чалый 20 ноября 2017, 02:18
РФ спровоцировала гуманитарную катастрофу на Донбассе - Климкин 20 ноября 2017, 00:29
Польша согласилась работать над сокращением "черного списка" украинцев 19 ноября 2017, 20:31
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
РФ спровоцировала гуманитарную катастрофу на Донбассе - Климкин
Президент Зимбабве Мугабе не подал в отставку
Аваков: В НФ уже готовый проект изменения Конституции
Президент Зимбабве Мугабе подает в отставку - AP
Все новости
хакеры

Зачем заклеивать камеру ноутбука

исследование

Почему сновидения важны для нашего здоровья

Видео

#ElonMuskDiscoverUkraine: школьники зовут к себе Илона Маска