62 процента украинцев поддерживают вступление в НАТО - вице-премьер

За вступление Украины в НАТО готовы проголосовать 62% украинских граждан.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает пресс-служба Кабмина.

"Последние исследования указывают на рост поддержки евроатлантической и евроинтеграции со стороны граждан Украины. Кроме высокой поддержки вступления в НАТО (62%), результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), свидетельствуют, что вступление в ЕС поддерживают 57% украинцев", - сообщила Климпуш-Цинцадзе.

"Причиной увеличения готовности населения проголосовать за вступление в ЕС является введение безвизового режима, что могло увеличить доверие к Евросоюзу", - подчеркнула вице-премьер.

Как известно, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери Альянса открыты для Украины.