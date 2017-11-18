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Двері НАТО відкриті для України - Столтенберг

Субота, 18 листопада 2017, 05:19

НАТО дотримується політики відкритих дверей та готове прийняти нових членів.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає Укрінформ.

"Двері НАТО – відкриті, і найкращим доказом цього є той факт, що із кінця Холодної війни й до нині кількість членів Альянсу майже подвоїлася. Крім того, весною цього року до НАТО приєдналася Чорногорія, розширивши членство з 28 до 29 країн", – відповів Столтенберг на запитання про позицію Альянсу щодо можливого членства України.

"Для набуття членства у НАТО держава обов’язково повинна відповідати певним стандартам. Грузія та Україна зараз сконцентровані на реформах: модернізації своїх оборонних інституцій, боротьбі із корупцією, посиленню демократії. НАТО й союзники допомагають із впровадженням цих реформ", – зазначив генсек.

"Урешті-решт 29 наших членів вирішуватимуть, чи запрошувати до Альянсу нового члена, ніхто інший не має права втручатися або накладати вето на цей процес. Кожна держава має суверенне право обирати власний шлях, а Альянс може вирішувати, розширятися йому чи ні", – також підкреслив він.

Теми: УкраїнаНАТО
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