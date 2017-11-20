Генсек НАТО предупредил Канаду о российских хакерах и кибероружии

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Понедельник, 20 ноября 2017, 07:26

Канада и другие страны НАТО должны делать больше для противостояния РФ в её использовании кибероружия.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает CBC.

"Это постоянно растущая угроза и мы должны постоянно адаптироваться. Цифровая угроза может задеть любого", - отметил политик.
"В какой-то степени каждая страна находится по соседству с Россией, ведь киберпространство не признает границ", - подчеркнул министр обороны Эстонии Юри Луйк.

"Главный приоритет для НАТО - защита своей сети и противостояния дезинформации", - также заявил Столтенберг.

Как известно, ранее министры обороны стран-членов Североатлантического альянса приняли решение о создании Центра киберопераций.

Темы: НАТО Канада хакеры Росcия
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