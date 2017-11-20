Генсек НАТО попередив Канаду щодо російських хакерів та кіберзброї
Канада та інші країни НАТО мають робити більше для протистояння РФ у її використанні кіберзброї.
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає CBC.
"Це постійно зростаюча загроза і ми повинні постійно адаптуватися. Цифрова загроза може зачепити кожного", - зазначив політик.
"Певною мірою кожна країна перебуває по сусідству з Росією, бо кіберпростір не визнає кордонів", - підкреслив міністр оборони Естонії Юрі Луйк.
"Головний пріоритет для НАТО - захист своєї мережі і протистояння дезінформації", - також наголосив Столтенберг.
Як відомо, раніше міністри оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу схвалили рішення про створення Центру кібероперацій.
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