Генсек НАТО попередив Канаду щодо російських хакерів та кіберзброї

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Понеділок, 20 листопада 2017, 07:26

Канада та інші країни НАТО мають робити більше для протистояння РФ у її використанні кіберзброї.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає CBC.

"Це постійно зростаюча загроза і ми повинні постійно адаптуватися. Цифрова загроза може зачепити кожного", - зазначив політик.

"Певною мірою кожна країна перебуває по сусідству з Росією, бо кіберпростір не визнає кордонів", - підкреслив міністр оборони Естонії Юрі Луйк.

"Головний пріоритет для НАТО - захист своєї мережі і протистояння дезінформації", - також наголосив Столтенберг.

Як відомо, раніше міністри оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу схвалили рішення про створення Центру кібероперацій.

Теми: НАТО Канада хакери Росія
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