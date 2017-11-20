Киев попробует добиться демонтажа забора вокруг Сенного рынка через суд

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Понедельник, 20 ноября 2017, 15:09

Киевская горадминистрация подала апелляцию на решение суда, запрещающее демонтаж строительного забора на "Сенном рынке".

Об этом сообщил народный депутат, советник мера Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

"Город подготовил и подал апелляцию на решение суда, запрещающее демонтаж забора на Сенном рынке", - написал он.

Как известно, 15 ноября мер Киева Виталий Кличко сообщил, что коммунальщики демонтируют забор на стройке на месте Сенного рынка 17 ноября.

Однако 17 ноября первый заместитель директора Департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий заявил, что коммунальщики не смогут выполнить обещание мэра, поскольку получили решение суда, в котором Департаменту благоустройства запрещается производить демонтаж.

Как известно, скандал с застройкой бывшего рынка вспыхнул еще 2015 году, когда здесь начали рыть котлован и забивать сваи.

В сентябре 2016 года Голосеевский райсуд наложил арест с запретом отчуждения на земельный участок бывшего рынка.

Но уже в ноябре 2016-го на улице Бульварно-Кудрявской, 17, где был Сенной рынок, возобновилось строительство, а в сети появился сайт по продаже квартир в будущих 5-25-этажных домах.

Активисты заявляют, что строительство на месте Сенного рынка не имеет всех необходимых документов, а на митингах против этой застройки они получают угрозы от титушок.

Заказчик ЖК "Ярославов град" ООО "Эмпориум Пропертиз" утверждает, что имеет все необходимые документы на застройку, а к угрозам активистам не имеет никакого отношения.

Жители Киева требуют снижения высоты комплекса с запланированных 81 метра до разрешенных законом в этой части города 27 метров.

Группа народных депутатов обратилась к президенту Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию с застройкой Сенного рынка в Киеве.

Украинская правда
Темы: Киев суд строительство
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