Украина ответила нотой протеста на незаконные путешествия Путина

Министерство иностранных дел Украины направило российскому МИДу ноту протеста из-за самовольного посещение президентом РФ Владимиром Путиным оккупированного им Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Украинская сторона считает упомянутый "визит", как и другие поездки российских чиновников во временно оккупированные Автономную Республику Крым и г. Севастополь, грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права", - отмечает МИД.

"Министерству иностранных дел РФ направлена соответствующая нота протеста", - добавляется в заявлении.

Как известно, в субботу, 18 ноября, Путин приехал в Крым, где принял участие в открытии памятника российскому императору Александру III в Ялте.