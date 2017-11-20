Україна відповіла нотою протесту на незаконні мандри Путіна
Міністерство закордонних справ України направило російському МЗС ноту протесту через самовільне відвідування президентом РФ Володимиром Путіним окупованого ним Криму.
Про це повідомляє прес-служба українського зовнішньополітичного відомства.
"Українська сторона вважає згаданий "візит", як і інші поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, грубим порушенням Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права", - зазначає МЗС.
"Міністерству закордонних справ РФ направлено відповідну ноту протесту", - додається в заяві.
Як відомо, в суботу, 18 листопада, Путін приїхав до Криму, де взяв участь у відкритті пам'ятника російському імператору Олександру III в Ялті.
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